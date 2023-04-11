Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

ТЭК 11.04.2023 19:43

Цены на нефть поднимаются

Цены на нефть вновь перешли к росту в ходе довольно волатильных торгов во вторник.

Поддержку рынку оказывает ослабление доллара США. Позитивным фактором для нефтяного рынка в четверг стало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести ключевых мировых валют, теряет в ходе торгов порядка 0,4%. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $85,15 за баррель, что на $0,97 (1,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена майских фьючерсов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,31 (1,64%), до $81,05 за баррель.

Во вторник трейдеры ждут публикации ежемесячного прогноза по нефтяному сектору Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Кроме того, на этой неделе собственные прогнозы обнародуют Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК.

Спекулятивные игроки делают ставку на подъем нефтяного рынка. Их чистая длинная позиция по нефти Brent на прошлой неделе увеличились более чем на 73 тыс. контрактов, свидетельствуют данные ICE Futures Europe. Более резкий рост данного показателя за неделю был зафиксирован лишь однажды - в конце 2016 года, отмечает агентство Bloomberg.

"Мы ожидаем, что приток средств инвесторов с "бычьим" настроем будет продолжаться некоторое время, поскольку сокращение добычи ОПЕК+ приведет к снижению запасов энергоносителей в мире", - говорится в обзоре экспертов Macquarie Group.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник немного ухудшил прогнозы для мировой экономики на 2023 и 2024 гг., отметив, что напряженность в финансовом секторе создает дополнительную неопределенность и риски.

Согласно новому прогнозу МВФ, мировой ВВП увеличится на 2,8% в текущем и на 3% в следующем году. Таким образом, фонд ожидает, что темпы роста глобальной экономики в ближайшие два года будут ниже, чем в 2022 году, когда они составили 3,4%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Brent торгуется ниже $84 за баррель Citi ожидает падения стоимости нефти ниже $80 за баррель Нефть дорожает после снижения накануне Brent торгуется у $85 за баррель Альтернативные поставки подрывают усилия Саудовской Аравии по сокращению предложения нефти - WSJ Цены на нефть слабо снижаются Цены на нефть в четверг выросли и завершили в плюсе 3-ю неделю подряд Цены на нефть опускаются, но завершают короткую неделю ростом, Brent - $84,93 за баррель Цены на нефть стабильны Цены на нефть снижаются

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az