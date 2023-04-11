Цены на нефть поднимаются

Цены на нефть вновь перешли к росту в ходе довольно волатильных торгов во вторник.
Поддержку рынку оказывает ослабление доллара США. Позитивным фактором для нефтяного рынка в четверг стало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести ключевых мировых валют, теряет в ходе торгов порядка 0,4%. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $85,15 за баррель, что на $0,97 (1,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена майских фьючерсов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,31 (1,64%), до $81,05 за баррель.
Во вторник трейдеры ждут публикации ежемесячного прогноза по нефтяному сектору Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Кроме того, на этой неделе собственные прогнозы обнародуют Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК.
Спекулятивные игроки делают ставку на подъем нефтяного рынка. Их чистая длинная позиция по нефти Brent на прошлой неделе увеличились более чем на 73 тыс. контрактов, свидетельствуют данные ICE Futures Europe. Более резкий рост данного показателя за неделю был зафиксирован лишь однажды - в конце 2016 года, отмечает агентство Bloomberg.
"Мы ожидаем, что приток средств инвесторов с "бычьим" настроем будет продолжаться некоторое время, поскольку сокращение добычи ОПЕК+ приведет к снижению запасов энергоносителей в мире", - говорится в обзоре экспертов Macquarie Group.
Международный валютный фонд (МВФ) во вторник немного ухудшил прогнозы для мировой экономики на 2023 и 2024 гг., отметив, что напряженность в финансовом секторе создает дополнительную неопределенность и риски.
Согласно новому прогнозу МВФ, мировой ВВП увеличится на 2,8% в текущем и на 3% в следующем году. Таким образом, фонд ожидает, что темпы роста глобальной экономики в ближайшие два года будут ниже, чем в 2022 году, когда они составили 3,4%.
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