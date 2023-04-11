Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 г. до $85,01/барр

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $82,95/барр. до $85,01/барр., следует из данных ежемесячного прогноза EIA.

Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2024 год с $77,57/барр до $81,21/барр.

В Минэнерго США подчеркивают, что изменение прогноза более чем на $2 связано со снижением оценки мирового нефтепроизводства в 2023 году при относительно неизменном спросе.

В то же время EIA не исключает, что в случае замедления роста мировой экономики из-за кризиса в банковском секторе цены могут снизиться вслед за спросом на нефть.