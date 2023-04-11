Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

ТЭК 11.04.2023 20:23

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 г. до $85,01/барр

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $82,95/барр. до $85,01/барр., следует из данных ежемесячного прогноза EIA.

Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2024 год с $77,57/барр до $81,21/барр.

В Минэнерго США подчеркивают, что изменение прогноза более чем на $2 связано со снижением оценки мирового нефтепроизводства в 2023 году при относительно неизменном спросе.

В то же время EIA не исключает, что в случае замедления роста мировой экономики из-за кризиса в банковском секторе цены могут снизиться вслед за спросом на нефть.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, МИНЭНЕРГО, BRENT, ОЖИДАНИЯ


Похожие новости


Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023г до $82,95/барр Минэнерго США слегка повысило прогноз цены Brent на 2023г - до $83,63/барр Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent на 2023г - до $83,1/барр Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2022г до $101,48/барр., на 2023г - до $92,36/барр Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022г до $102,13/барр., на 2023г - до $95,33/барр Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022-2023гг Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022г до $107,37/барр., сохранило оценку на 2023г Минэнерго США немного понизило прогноз цены Brent на 2022г, но существенно повысило на 2023г Азербайджан и США обсудили возможности производства водорода США не видят прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline - глава Минэнерго

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az