Трое военнослужащих ВС Азербайджана погибли в результате пресечения армянской провокации на границе

Министерство обороны Азербайджана заявляет о гибели 3 военнослужащих ВС Азербайджана в результате провокационных действий Армении на азербайджано-армянской границе. «Военнослужащие ВС Азербайджана Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндюэ оглу погибли в результате пресечения провокации Вооруженных сил Армении на границе», - сообщает министерство обороны. В минобороне также сообщили, что в настоящее время ситуация в районе боестолкновений относительно стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Азербайджанской армии. Б.Рустамбеков

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