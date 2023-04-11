Трое военнослужащих ВС Азербайджана погибли в результате пресечения армянской провокации на границе

Министерство обороны Азербайджана заявляет о гибели 3 военнослужащих ВС Азербайджана в результате провокационных действий Армении на азербайджано-армянской границе.
«Военнослужащие ВС Азербайджана Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндюэ оглу погибли в результате пресечения провокации Вооруженных сил Армении на границе», - сообщает министерство обороны.
В минобороне также сообщили, что в настоящее время ситуация в районе боестолкновений относительно стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Азербайджанской армии.
Б.Рустамбеков
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