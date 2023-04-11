Президент Бразилии отправляется в Китай обсуждать торговые отношения и тему Украины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник отправляется с визитом в Китай, в ходе которого планирует обсудить углубление торговых отношений и тему урегулирования на Украине, пишет во вторник портал и газета "Глобу".

"Президент Бразилии хочет, чтобы Китай был одним из лидеров группы стран, которые ищут дипломатический выход из конфликта России и Украины", - передает новостной портал.

Лула да Силва начнет свой визит с Шанхая в среду. Сначала он посетит инаугурацию нового президента банка БРИКС - Нового банка развития. Это экс-президент Бразилии и его политическая сподвижница Дилма Русеф.

Во второй половине дня Лула да Силва встретится с представителями бизнес-сообщества. В частности, он, как ожидается, проведет встречу с представителями крупных китайских компаний - технологической Huawei и с автопроизводителем BYD.

По информации "Глобу", BYD, один из крупнейших производителей электромобилей в мире, ведет переговоры с Бразилией о возобновлении работы бывшего завода компании Ford в штате Байя, закрывшегося более года назад. В то же время контакты Лулы да Силвы с представителями Huawei могут вызвать озабоченность США, поскольку в Вашингтоне считают эту компанию угрозой для национальной безопасности, отмечает газета.

Затем бразильский президент оправится в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Ожидается, что будет подписано в общей сложности около 20 соглашений, в частности, договор о совместном строительстве спутника CBERS-6 в рамках китайско-бразильского космического сотрудничества. Также ожидается подписание соглашения о цифровой сертификации продукции, призванное сократить объем бюрократии для бразильских экспортеров. Кроме того, стороны собираются закрепить договоренности в сфере туризма, инвестиций, автопромышленности.

Газета отмечает, что Лула да Силва, победивший на выборах президента в 2022 году, поставил перед собой "амбициозную задачу по реиндустриализации бразильской экономики", и поездка в Китай в начале президентского срока и всего через полтора месяца после его визита в США является "показателем того значения, которое он придает крупнейшим торговым партнерам Бразилии", как "заботится о сохранении баланса между ними".