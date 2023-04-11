Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

Дальнее зарубежье 11.04.2023 22:24

Президент Бразилии отправляется в Китай обсуждать торговые отношения и тему Украины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник отправляется с визитом в Китай, в ходе которого планирует обсудить углубление торговых отношений и тему урегулирования на Украине, пишет во вторник портал и газета "Глобу".

"Президент Бразилии хочет, чтобы Китай был одним из лидеров группы стран, которые ищут дипломатический выход из конфликта России и Украины", - передает новостной портал.

Лула да Силва начнет свой визит с Шанхая в среду. Сначала он посетит инаугурацию нового президента банка БРИКС - Нового банка развития. Это экс-президент Бразилии и его политическая сподвижница Дилма Русеф.

Во второй половине дня Лула да Силва встретится с представителями бизнес-сообщества. В частности, он, как ожидается, проведет встречу с представителями крупных китайских компаний - технологической Huawei и с автопроизводителем BYD.

По информации "Глобу", BYD, один из крупнейших производителей электромобилей в мире, ведет переговоры с Бразилией о возобновлении работы бывшего завода компании Ford в штате Байя, закрывшегося более года назад. В то же время контакты Лулы да Силвы с представителями Huawei могут вызвать озабоченность США, поскольку в Вашингтоне считают эту компанию угрозой для национальной безопасности, отмечает газета.

Затем бразильский президент оправится в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Ожидается, что будет подписано в общей сложности около 20 соглашений, в частности, договор о совместном строительстве спутника CBERS-6 в рамках китайско-бразильского космического сотрудничества. Также ожидается подписание соглашения о цифровой сертификации продукции, призванное сократить объем бюрократии для бразильских экспортеров. Кроме того, стороны собираются закрепить договоренности в сфере туризма, инвестиций, автопромышленности.

Газета отмечает, что Лула да Силва, победивший на выборах президента в 2022 году, поставил перед собой "амбициозную задачу по реиндустриализации бразильской экономики", и поездка в Китай в начале президентского срока и всего через полтора месяца после его визита в США является "показателем того значения, которое он придает крупнейшим торговым партнерам Бразилии", как "заботится о сохранении баланса между ними".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ВИЗИТ


Похожие новости


В Бразилии прошла инаугурация президента Лулы да Силвы Президент Бразилии Болсонару поборется за второй срок Бразилия не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, заявляет президент страны Болсонару раскритиковал Ди Каприо за призыв молодежи Бразилии голосовать на президентских выборах Болсонару планирует посетить Россию 14-17 февраля - МИД Бразилии Президента Бразилии выписали из больницы Сенаторы Бразилии одобрили обвинения против президента Болсонару из-за ситуации с COVID-19 в стране Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за ситуации с COVID-19 Президент Бразилии ушел на самоизоляцию после обнаруженного у главы Минздрава коронавируса Президента Бразилии госпитализировали для обследования

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az