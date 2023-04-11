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Цена на нефть

06.04 $/bbl +/- WTI 80.70 +0.09 Brent 85.12 +0.13

ТЭК 11.04.2023 22:35

Нефтегазовые доходы РФ к концу II квартала будут увеличиваться на фоне роста цен

Федеральный бюджет РФ к концу второго квартала может начать пополняться дополнительными нефтегазовыми доходами в связи с ростом мировых цен на нефть, полагает президент РФ Владимир Путин.

"Ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы", - сказал он, выступая на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что за первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 трлн рублей. "Это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая", - сказал он.

"Ненефтегазовые поступления увеличились, примерно на 14%, или на 1,4 трлн рублей, а нефтегазовые сократились немного, примерно на 1,3 трлн рублей, что прежде всего связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошлом году", - сказал Путин.

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Тэги: ПУТИН, НЕФТЕГАЗ, ДОХОДЫ, БЮДЖЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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