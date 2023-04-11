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Внешняя политика 11.04.2023 22:34

Алиев поздравил Милатовича с избранием президентом Монтенегро

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Якова Милатовича с избранием на пост президента Монтенегро.

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Монтенегро. Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Монтенегро имеют добрые традиции. Уверен, что мы приложим совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление межгосударственных отношений и расширение сотрудничества в интересах наших народов. Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Монтенегро», - отмечается в тексте поздравления Алиева.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, МОНТЕНЕГРО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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