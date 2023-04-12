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Дальнее зарубежье 12.04.2023 11:15

Миссия ООН в Афганистане раскритиковала запрет талибов на работу женщин в Организации

Миссия ООН в Афганистане подвергла резкой критике решение движения "Талибан" запретить афганским женщинам работать в Организации, сообщает на ее сайте.

В заявлении миссии подчеркивается, что это - "дискриминационная мера, направленная на ограничение участия женщин и девочек в общественной жизни".

"Этот запрет идет вразрез с международным правом, включая устав ООН. Ответственность за любые негативные последствия для афганского народа будут нести де-факто власти", - говорится в заявлении.

Отмечается, что специальный представитель генерального секретаря ООН в Афганистане и глава миссии Организации по содействию Афганистану Роза Отунбаева инициировала пересмотр операций в стране, который продлится до 5 мая 2023 года. В течение этого периода пройдут консультации, будут внесены коррективы и подготовлен план на случай непредвиденных обстоятельств.

Миссия советует афганским сотрудникам ООН, как мужчинам, так и женщинам, не приходить в офисы, если только речь не идет о критически важных задачах.

"ООН стремится продолжать гуманитарную деятельность, направленную на спасение жизней, но в то же время проводит оценку последствий запрета. Направления деятельности, на которых ООН столкнется с препятствиями в связи с запретом, будут приостановлены", - заявили в миссии.

Отмечается, что с августа 2021 года, когда талибы захватили власть в Афганистане, ООН остается в стране и оказывает помощь, направленную на облегчение страданий афганского народа. При этом Организация заявляет, что руководствуется принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости.

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Тэги: ООН, АФГАНИСТАН, ЖЕНЩИНЫ, ЗАПРЕТ


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