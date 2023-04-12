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Транспорт и связь 12.04.2023 10:38

Поставки тягачей в Азербайджан в I кв. утроились

В I-ом квартале 2023 года в Азербайджан ввезено 1 тыс. 229 тягачей и 1 тыс. 208 прицепов и полуприцепов, сообщил в среду министр цифрового развития и транспорта страны Рашад Набиев.

Он отметил в Twitter, что в I квартале 2022 года импорт данных транспортных средств составлял 420 тягачей и 371 прицеп и полуприцепов.

Таким образом, ввоз тягачей в Азербайджан вырос в 2,9 раза, прицепов и полуприцепов - в 3,3 раза.

Р.Керимов

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Тэги: МИНТРАНС, ТРАНСПОРТ, СТАТИСТИКА

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