Ирак просит суд США привести в исполнение взыскание с Турции $1,5 млрд за экспорт нефти из Курдистана

Министерство нефти Ирака обратилось в федеральный суд в Вашингтоне (округ Колумбия) с просьбой привести в исполнение взыскание $1,5 млрд с Турции в рамках выигранного спора о поставках нефти из Курдистана, сообщило юридическое издание Law360.
В конце марта международный арбитражный суд постановил, что Турция нарушила двустороннее соглашение, содействуя независимым трубопроводным потокам регионального правительства Курдистана (КРГ). В результате экспорт с севера Ирака через турецкую территорию по нефтепроводу Киркук-Джейхан был приостановлен 25 марта. Нефтяные компании, работающие в иракском Курдистане, транспортировали через Турцию около 400 тыс. баррелей нефти в сутки. Помимо этого, приостановка транспортировки затронула и объемы, контролируемые федеральным правительством, в 75 тыс. б/с. Несмотря на то, что иракские и курдские власти 4 апреля договорились о возобновлении экспорта нефти, постановки так и не начались, а большинство месторождений Курдистана прекратили добычу.
Ирак обвинял Турцию в нарушении положений соглашения 1973 года, согласно которому "турецкое правительство должно выполнять инструкции иракской стороны относительно перемещения нефти, экспортируемой из Ирака, ко всем центрам хранения, перевалки и конечным потребителям". В 2017 году в Курдистане состоялся референдум, где подавляющее большинство респондентов поддержали независимость региона. Несмотря на то, что Багдад не разрешил Эрбилю отделиться, автономия самостоятельно экспортировала нефть через Турцию и получала вырученные за нее средства без координации с федеральным правительством.
Экспорт нефти из Ирака в марте сократился до 3,534 млн б/с на фоне приостановки поставок в Турцию с севера страны, сообщает Iraq Oil Report. По итогам февраля иракские поставки за рубеж составили в среднем 3,738 млн б/с. Таким образом, за месяц экспорт снизился на 204 тыс. б/с.
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