Алиев принял действующего председателя ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Северной Македонии Буяра Османи. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства. Р.Ахмедов

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