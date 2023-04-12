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Оборона 12.04.2023 12:14

В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту гибели военных в результате обстрела со стороны ВС Армении

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели азербайджанских военнослужащих в результате обстрела со стороны вооруженных сил (ВС) Армении 11 апреля.

«Возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана», - говорится в сообщении.

В настоящее время расследование продолжается, «будут приняты все необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства».

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе.

«11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горусского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорилось в сообщении военного ведомства.

По его данным, в результате инцидента погибли трое азербайджанских военнослужащих. Ереван в свою очередь сообщил о четырех погибших и 6 раненых армянских военных.

Р.Керимов

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, АРМЕНИЯ, ДЕЛО


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