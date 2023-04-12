США сохранили прогноз добычи ЖУВ в Азербайджане в 2023-2024гг

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сохранило прогноз по объему добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане на 2023-2024гг, следует из данных ежемесячного прогноза ведомства, которые имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".
По прогнозам EIA, добыча ЖУВ в Азербайджане в 2023 году составит 0,65 млн б/с. При этом, фактическая добыча в первом квартале составила 65 тыс. б/с. Прогноз на II-ой квартал составляет 0,64 млн б/с (мартовский прогноз - 0,65 млн б/с), на III-й - 0,64 млн б/с (мартовский прогноз - 0,64 млн б/с), на IV-й - 0,65 млн б/с (мартовский прогноз - 0,65 млн б/с).
По прогнозам EIA, добыча ЖУВ в Азербайджане в 2024 году составит 0,65 млн б/с. При этом, добыча нефти в I-ом квартале следующего года составит 0,65 млн б/с, во II-ом - 0,65 млн б/с, в III-ем - 0,65 млн б/с, в IV-ом - 0,66 млн б/с.
По уточненным данным Управления, в 2022 году добыча ЖУВ в Азербайджане составила 0,67 млн б/с.
Н.Аббасова
Армения накануне осуществила спланированную провокацию на границе с Азербайджаном – Байрамов
Международные посредники стремятся вернуть Армению за стол переговоров – Байрамов
Алиев расценил инцидент на азербайджано-армянской границе как «целенаправленную провокацию» Еревана
В Азербайджане за 24 часа умер один больной COVID-19
Минздрав направит свыше 135 тыс. манатов на ПСД ремонта здания, где временно разместят ЦРБ в Лачине
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ОБСЕ выступает на прямые контакты между Баку и Ереваном для нормализации отношений - Османи
Миссия ООН в Афганистане раскритиковала запрет талибов на работу женщин в Организации
Минюст США начал уголовное расследование в связи с утечкой секретных документов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новая кредитно-такситная карта Yelo
Новое назначение в совете директоров Bakcell
За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС