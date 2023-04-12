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Внешняя политика 12.04.2023 12:34

Алиев расценил инцидент на азербайджано-армянской границе как «целенаправленную провокацию» Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценивает как целенаправленную провокацию Армении инцидент, произошедший 11 апреля на азербайджано-армянской границе.

Об этом Алиев заявил в среду в Баку, принимая министра иностранных дел Северной Македонии, действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи.

«Глава нашего государства обратил внимание на инцидент, произошедший вчера (во вторник – ИФ) на армяно-азербайджанской границе, и заявил, что это была целенаправленная провокация со стороны Армении», - говорится в информации, размещенной на сайте президента Азербайджана.

Алиев на встрече подчеркнул, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией ведется по двум направлениям. Первое направление – реинтеграция армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. Второе направление – переговоры с Арменией по мирному договору и нормализации отношений.

Накануне Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе. «11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горусского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорилось в сообщении военного ведомства.

В результате инцидента погибли трое азербайджанских военнослужащих. Ереван в свою очередь сообщил о четырех погибших и 6 раненых армянских военных.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ОБСЕ, АРМЕНИЯ


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