Болгарским депутатам нового созыва не удалось избрать председателя парламента

Депутатам нового состава Народного собрания (парламента) Болгарии в среду в первый день работы не удалось избрать председателя.

По данным Болгарского национального телевидения, на этот пост претендовали два кандидата - Росен Желязков (коалиция ГЕРБ-СДС) и Петар Петров (партия "Возрождение"). За первого кандидата проголосовали 79 депутатов, восемь высказались "против", но 144 воздержались. Второй кандидат заручился поддержкой 37 парламентариев, 88 проголосовали "против", и 39 воздержались.

В состав Народного собрания Болгарии входят 240 парламентариев. Поскольку ни один из кандидатов на пост председателя парламента не получил более 50% голосов депутатов представитель коалиции "Продолжаем перемены" Асен Василев выступил с предложением о ротационном председательстве в Народном собрании. Когда это предложение будет рассмотрено, не сообщается.

Пятые за два года парламентские выборы прошли в Болгарии 2 апреля. На них, так же как и на предыдущих, ни одной коалиции и партии не удалось получить количество мест, необходимое для формирования устойчивого большинства.