Сирия вновь откроет посольство в Тунисе

Дамаск принял решение возобновить работу посольства в Тунисе и назначить туда посла после более десяти лет разрыва отношений, сообщает в среду SANA со ссылкой на совместное заявление двух стран.

"В заявлении говорится, что в ответ на инициативу президента Туниса Каиса Саида назначить посла в Сирию правительство Сирии объявило об одобрении этого назначения и приняло решение вновь открыть посольство в Тунисе и назначать посла", - информирует агентство.

Помимо этого, в заявлении подчеркивается, что главы МИД Сирии и Туниса Фейсал Мекдад и Набиль Аммар проводят консультации по дальнейшему укреплению отношений Сирии и Туниса.

"Исходя из стремления обеих сторон восстановить нормальные сирийско-тунисские отношения, главы МИД двух стран продолжают консультации и координацию для дальнейшего укрепления близких связей братских стран Сирии и Туниса, служа интересам двух братских народов", - приводит SANA выдержки из документа.

СМИ отмечают, что Тунис закрыл посольство в Дамаске в 2012 году. В ноябре 2011 года Лига арабских государств приостановила участие Сирии в деятельности организации, посчитав неприемлемым применение насилия против оппозиции. А в 2012 году некоторые арабские страны, в том числе Тунис, прервали отношения с Сирией.

Ранее в апреле The Wall Street Journal отмечала, что в настоящее время "арабские государства проявляют симпатию к Дамаску в условиях быстро развивающихся событий, которые меняют геополитику Ближнего Востока".