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Бизнес и законодательство 12.04.2023 20:08

Тау-Кен Самрук и турецкая D Mineral намерены создать СП по поиску золота в Казахстане

Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" и турецкая D Mineral планируют создать совместное предприятие по геологоразведке, сообщила пресс-служба казахстанской компании.

Соглашение об основных условиях сделки (terms sheet) подписали глава "Тау-Кен Самрук" Бакыт Чирчикбаев и заместитель председателя совета директоров турецкой компании Ильхан Пойраз.

Как говорится в сообщении, стороны планируют начать поиск и изучение перспективных площадей, "по которым в дальнейшем планируется получение лицензий на геологоразведку и создание совместного предприятия".

"Будущее СП будет ориентировано на поиск месторождений золота. Финансирование геологоразведочных работ берет на себя турецкая сторона", - говорится в сообщении.

АО "Тау-Кен Самрук" создано в 2009 году, объединяет горнорудные активы государства, входит в казахстанский госфонд "Самрук-Казына".

На сайте D Mineral ve Madencilik Sanayi Ticaret A.S. сообщается, что компания "имеет более чем 30-летний опыт работы в горнодобывающей промышленности", занимается добычей железной руды и меди.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, СП


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