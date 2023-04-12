Власти Азербайджана раскрыли график строительства жилья в Физулинском районе

К 2026 году в Физулинском районе Азербайджана предполагается построить и сдать в эксплуатацию 3 тыс. 352 частных дома и 2 тыс. 326 квартир, сообщил первый заместитель председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Намиг Гумматов.

О планах он рассказал в среду на заседании рабочей группы по вопросам градостроительства межведомственного центра при координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в административном здании Физулинского международного аэропорта.

«В 2023 году будет построено 399 домов, в 2024 году - 447, в 2025 году - 2 тыс. 317, в 2026 году - 2 тыс. 515 домов. Первая группа жителей будет переселена в построенный Государственным агентством жилищного строительства (MIDA) 846-квартирный жилой комплекс в 2024 году. Всего в строящиеся дома планируется переселить 21 тыс. 593 граждан, в том числе в город Физули – 8 тыс. 9 человек», - сказал Гумматов, слова которого приводят азербайджанские СМИ.

Он отметил, что, согласно генеральному плану Физули, к 2040 году «административная территория города достигнет 1943 га», а город будет насчитывать 50 тысяч жителей. При этом, согласно планам властей Азербайджана, город Физули станет деловым центром.

Гумматов добавил, что генплан Физули подготовлен по заказу Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Бакинским государственным проектным институтом. Документ (утвержден кабинетом министров в марте 2023г – ИФ) разработан в соответствии с генпланом освобожденных от оккупации территорий (Карабаха и Восточного Зангезура – ИФ) и охватывает период развития до 2040 года.

По его словам, в ближайшие месяцы в селах Девлятярлы, Дедели и Пирахмедли Физулинского района начнутся строительные работы. Кроме этого, будут проведены также проектные работы еще по 7 селам Физулинского района, которые планируется отстроить к 2026 году.

Р.Керимов