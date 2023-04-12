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Бизнес и законодательство 12.04.2023 16:48

Власти Азербайджана рассчитывают привлечь не менее 10 млн манатов в Гарадагский стекольный завод

Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана выставила на инвестиционный конкурс госдолю в капитале ОАО «Qaradag Shushe zavodu» (Гарадагский стекольный завод), включающую 85% акций и часть акций, оставшуюся от льготной продажи трудовому коллективу.

В целом, на продажу выставляется 15 млн 279,018 тыс. акций общим номиналом 30 млн 558,036 тыс. манатов или 2 маната за акцию. Предприятие имеет обязательства на сумму 5 млн 218,134 тыс. манатов.

Согласно условиям инвестконкурса, стоимость инвестиционной программы по предприятию должна составлять не менее 10 млн манатов. Инвестиционная программа, подготовленная участниками конкурсами, должна быть направлена на создание новых рабочих мест и включать предложения по применению новых технологий в производстве, расширению ассортимента выпускаемой продукции.

Для участия в конкурсе приглашаются местные и иностранные инвесторы.

Победитель конкурса должен перечислить в госбюджет не менее 18 млн манатов.

Договор о купле-продаже акций с победителем конкурса должен быть подписан не позднее 30 дней с момента утверждения результатов конкурса. После подписания договора победитель конкурса должен в течение 30 дней перечислить в госбюджет средства за акции, предусмотренные в конкурсном предложении.

Прием предложений по конкурсу будет проводиться до 18 мая 2023 года. Оценка предложений состоится 12 мая в 15:00.

ОАО «Qaradag Shushe zavodu» расположено в Гарадагском районе города Баку. Основная деятельность завода заключается в производстве стеклянной тары (бутылок различного размера, банок и проч.). Уставный капитал предприятия равен 35 млн 950,63 тыс. манатов, количество выпущенных акций - 17 млн 975,315 тыс. Завод был сдан в эксплуатацию в 2008 году, экологическое состоянии оценивается как удовлетворительное. Численность сотрудников – 209 человек.

Н.Аббасова

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Тэги: ЗАВОД, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ИНВЕСТКОНКУРС


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