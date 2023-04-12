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Макроэкономика 12.04.2023 18:43

Инфляция в США в марте замедлилась до 5%, минимума с мая 2021 года

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 6% в феврале и стала минимальной с мая 2021 года.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали замедления инфляции до 5,1%.

Цены на энергоносители в прошлом месяце сократились на 6,4% после подъема на 5,2% в феврале, в том числе бензин подешевел на 17,4%.

Цены на продукты питания в марте поднялись на 8,5% после повышения на 9,5% месяцем ранее. Подержанные автомобили подешевели на 11,6% (падение на 13,6% в феврале).

Индекс CPI в марте увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца (в феврале рост составлял 0,4%). Опрошенные Trading Economics эксперты прогнозировали повышение на 0,2%.

Тем временем рост потребительских цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после подъема на 5,5% в феврале и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после роста на 0,5% месяцем ранее.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 2-3 мая.

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Тэги: США, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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