Инфляция в США в марте замедлилась до 5%, минимума с мая 2021 года

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Инфляция замедлилась по сравнению с 6% в феврале и стала минимальной с мая 2021 года.
Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали замедления инфляции до 5,1%.
Цены на энергоносители в прошлом месяце сократились на 6,4% после подъема на 5,2% в феврале, в том числе бензин подешевел на 17,4%.
Цены на продукты питания в марте поднялись на 8,5% после повышения на 9,5% месяцем ранее. Подержанные автомобили подешевели на 11,6% (падение на 13,6% в феврале).
Индекс CPI в марте увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца (в феврале рост составлял 0,4%). Опрошенные Trading Economics эксперты прогнозировали повышение на 0,2%.
Тем временем рост потребительских цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после подъема на 5,5% в феврале и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после роста на 0,5% месяцем ранее.
Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.
Следующее заседание Федрезерва состоится 2-3 мая.
Армения признала Карабах частью Азербайджана еще в 2007 году, приняв за основу «мадридские принципы» - Пашинян
Власти Азербайджана раскрыли график строительства жилья в Физулинском районе
В Карабахе и В.Зангезуре с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погиб 51 человек
В Азербайджане за 24 часа умер один больной COVID-19
В Азербайджане за 24 часа умер один больной COVID-19
Twitter перестал существовать как самостоятельная компания, войдя в состав X Corp
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Новые санкции США затронули более 120 компаний и физлиц из более чем 20 стран - Блинкен
Глава МИД Сирии отправился с визитом в Саудовскую Аравию
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новая кредитно-такситная карта Yelo
Новое назначение в совете директоров Bakcell
За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС