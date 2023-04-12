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Регион 12.04.2023 17:31

Мирзоян сообщил о готовности Армении провести встречу с представителями Азербайджана

Ереван готов возобновить переговоры с Баку, от различных партнеров поступают предложения об организации встречи, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Встреча с азербайджанской стороной (в Москве в конце прошлого года - ИФ) была отложена (...). Мы готовы сейчас возобновить встречи и обсуждения. Но важно отметить, что даже в условиях отложенной встречи переговорный процесс с Азербайджаном не прерывался. Мы несколько раз обменивались вариантами мирного соглашения", - сказал Мирзоян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

По его словам, различные партнеры, стороны, заинтересованные в мире и стабильности в регионе, выступают с предложениями об организации встречи представителей Армении и Азербайджана.

"И в предстоящем будущем такие встречи состоятся", - сказал глава МИД Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВСТРЕЧА, ГОТОВНОСТЬ


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