Армения признала Карабах частью Азербайджана еще в 2007 году, приняв за основу «мадридские принципы» - Пашинян

Армения признала Карабах частью Азербайджана в 2007 году, приняв в качестве основы переговоров "мадридские принципы", новым властям республики не удалось изменить ситуацию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"До принятых в 2007 году "мадридских принципов" позиция армянской стороны была в том, что Нагорный Карабах никогда не был в составе независимого Азербайджана, и в период развала СССР реализовал право на самоопределение, получил независимость, как и другие субъекты Советского Союза. То есть, Нагорный Карабах получил независимость от СССР", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.
По его словам, "мадридские принципы" включали принципы и территориальной целостности, и самоопределения, там отмечалось, что должен быть уточнен статус Карабаха, а механизм должен быть согласован с Баку.
"Следовательно, таким образом Карабах решением армянской стороны, а по некоторым достоверным данным, автором "мадридских принципов" была именно армянская сторона, стал считаться частью Азербайджана. Если же Карабах - не часть Азербайджана, то почему вопрос его статуса должен быть согласован с Азербайджаном? До "мадридских принципов" местом самоопределения Нагорного Карабаха был СССР, после - Азербайджан. Это означает, что Нагорный Карабах является или должен быть в составе Азербайджана, чтобы самоопределиться, в противном случае, от кого самоопределяется", - отметил Пашинян.
Он заявил, что действующие власти Армении с 2018 года считали, что возможно "какими-то методами выйти из этой ловушки".
"Но поскольку ловушка была согласованной на международном уровне, мы не смогли этого сделать", - сказал Пашинян.
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