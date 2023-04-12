Шесть стран, включая Азербайджан, подпишут соглашение о расширении газовой инфраструктуры - Христов

Министр энергетики Болгарии Росен Христов анонсировал подписание 25-26 апреля в Софии представителями шести стран, в том числе Азербайджана, соглашения о расширении газовой инфраструктуры.

«25-26 апреля в Софии, как ожидается, будет подписано соглашение о расширении газовой инфраструктуры между несколькими странами - Болгарией, Турцией, Румынией, Словакией, Венгрией и Азербайджаном», - заявил в среду Христов, слова которого приводит Минэнерго Болгарии.

Таким образом, добавил глава ведомства, газ из Азербайджана можно будет доставлять через Болгарию в Центральную Европу.

Р.Керимов