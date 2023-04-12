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ТЭК 12.04.2023 18:53

Шесть стран, включая Азербайджан, подпишут соглашение о расширении газовой инфраструктуры - Христов

Министр энергетики Болгарии Росен Христов анонсировал подписание 25-26 апреля в Софии представителями шести стран, в том числе Азербайджана, соглашения о расширении газовой инфраструктуры.

«25-26 апреля в Софии, как ожидается, будет подписано соглашение о расширении газовой инфраструктуры между несколькими странами - Болгарией, Турцией, Румынией, Словакией, Венгрией и Азербайджаном», - заявил в среду Христов, слова которого приводит Минэнерго Болгарии.

Таким образом, добавил глава ведомства, газ из Азербайджана можно будет доставлять через Болгарию в Центральную Европу.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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