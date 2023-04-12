Brent подорожала до $87,02 за баррель

Цены на нефть активно растут вечером в среду благодаря подешевевшему доллару и вопреки данным об умеренном увеличении запасов в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 по бакинскому времени в среду выросла на $1,41 (1,65%), до $87,02 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,33 (1,63%), до $82,86 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина сократились на 330 тыс. баррелей, дистиллятов - на 606 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 200 тыс. баррелей.

Ключевую поддержку рынку нефти оказывает ослабление доллара после данных о мартовской инфляции в США. Индекс, отслеживающий его динамику к шести основным мировым валютам, снижается почти на 0,7%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года и оказалась ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%.

В частности, цены на энергоносители в прошлом месяце упали на 6,4%, зафиксировав снижение впервые с января 2021 года. В частности, бензин подешевел на 17,4%.