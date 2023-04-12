Командующий погранвойсками СНБ Армении отправлен в отставку

Командующий Пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Арман Маралчян освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает пресс-служба президента Армении, соответствующий указ подписан в среду по предложению премьера страны Никола Пашиняна президентом республики Ваагном Хачатуряном.
Маралчян был назначен командующим пограничными войсками СНБ Армении в октябре 2020 года.
О причинах освобождения не сообщается.
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