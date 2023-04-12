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Дальнее зарубежье 12.04.2023 19:40

США ввели санкции против Хуснуллина и Дитриха

Под новые санкции США попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и бывший министр транспорта и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих, сообщается на сайте американского Минфина в среду.

Всего под новые санкции попали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц как из РФ, так и из других государств.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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