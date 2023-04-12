США ввели санкции против Хуснуллина и Дитриха

Под новые санкции США попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и бывший министр транспорта и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих, сообщается на сайте американского Минфина в среду. Всего под новые санкции попали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц как из РФ, так и из других государств.

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