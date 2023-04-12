Болгария начала получать американский СПГ через турецкие терминалы

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) для болгарского рынка получена на турецком терминале Marmara Ereglisi, сообщает Минэнерго Болгарии.
Поставщиком топлива является американская компания Cheniere, которая выиграла тендер на поставки газа Bulgargaz в течение 2023 года.
В январе София заключила контракт на доступ к мощностям турецких терминалов на 13 лет в объеме до 1,5 млрд куб. м. Прием грузов будет осуществляться на том терминале, где это наиболее удобно турецкому оператору в конкретный момент.
Министр энергетики Болгарии Росен Христов отметил, что благодаря этому контракту республика сможет получать более 10 партий СПГ в год. Гендиректор Botas Бурхан Озджан отметил на церемонии приема партии СПГ, что по мере роста спроса в Болгарии технически возможно увеличить объемы поставок, сообщает агентство Anadolu.
Турция создала большие мощности по приему и регазификации СПГ. В стране работает еще четыре терминала: Ertugrul Gazi, Aliaga LNG, Etki LNG, Marmara Ereglisi. Готовится запуск пятого - в заливе Сарос в Эгейском море.
Армения признала Карабах частью Азербайджана еще в 2007 году, приняв за основу «мадридские принципы» - Пашинян
Власти Азербайджана раскрыли график строительства жилья в Физулинском районе
В Карабахе и В.Зангезуре с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погиб 51 человек
В Азербайджане за 24 часа умер один больной COVID-19
В Азербайджане за 24 часа умер один больной COVID-19
Twitter перестал существовать как самостоятельная компания, войдя в состав X Corp
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Новые санкции США затронули более 120 компаний и физлиц из более чем 20 стран - Блинкен
Глава МИД Сирии отправился с визитом в Саудовскую Аравию
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новая кредитно-такситная карта Yelo
Новое назначение в совете директоров Bakcell
За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС