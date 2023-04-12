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ТЭК 12.04.2023 18:57

Болгария начала получать американский СПГ через турецкие терминалы

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) для болгарского рынка получена на турецком терминале Marmara Ereglisi, сообщает Минэнерго Болгарии.

Поставщиком топлива является американская компания Cheniere, которая выиграла тендер на поставки газа Bulgargaz в течение 2023 года.

В январе София заключила контракт на доступ к мощностям турецких терминалов на 13 лет в объеме до 1,5 млрд куб. м. Прием грузов будет осуществляться на том терминале, где это наиболее удобно турецкому оператору в конкретный момент.

Министр энергетики Болгарии Росен Христов отметил, что благодаря этому контракту республика сможет получать более 10 партий СПГ в год. Гендиректор Botas Бурхан Озджан отметил на церемонии приема партии СПГ, что по мере роста спроса в Болгарии технически возможно увеличить объемы поставок, сообщает агентство Anadolu.

Турция создала большие мощности по приему и регазификации СПГ. В стране работает еще четыре терминала: Ertugrul Gazi, Aliaga LNG, Etki LNG, Marmara Ereglisi. Готовится запуск пятого - в заливе Сарос в Эгейском море.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, США, ТУРЦИЯ, СПГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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