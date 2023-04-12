Запасы нефти в США выросли на 597 тыс. баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей - до 470,55 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина снизились на 330 тыс. баррелей и составили 222,24 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 606 тыс. баррелей, до 112,44 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,05 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.
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