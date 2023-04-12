Глава МИД Сирии отправился с визитом в Саудовскую Аравию

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад отправился в Саудовскую Аравию по приглашению главы МИД королевства Фейсала бен Фархана Аль Сауда, передает в среду агентство САНА.
Ожидается, что в ходе рабочего визита сирийской делегации в Джидду стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, и двусторонние отношения.
По прибытию в аэропорту Джидды Микдада встретили дипломаты и заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид Аль Хураджи.
Это первый случай с начала войны в Сирии в 2011 году, когда глава сирийского внешнеполитического ведомства посещает Саудовскую Аравию, отмечает, в свою очередь, "Аль-Джазира".
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