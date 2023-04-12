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Дальнее зарубежье 12.04.2023 20:00

Новые санкции США затронули более 120 компаний и физлиц из более чем 20 стран - Блинкен

Власти США добавили в санкционный список более 120 юридических и физических лиц из более чем 20 стран из-за их связей с действиями России в Украине, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня Госдеп и Минфин вводят санкции против еще более 120 компаний и физлиц из более чем 20 стран и юрисдикций", - указано в заявлении госсекретаря США.

В нем отмечается, что под санкции попали, в частности те, кто "способствуют обходу санкций".

В санкционный список внесен ряд российских юрлиц, в том числе Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", а также ГБОУ ДО РК "Крымпатриотцентр".

Кроме того, санкции введены против китайской компании HEAD Aerospace Technology, которая, как отметили в Госдепе, "передавала спутниковые снимки мест в Украине компаниям, связанным с "Вагнером" и основателем этой компании Евгением Пригожиным".

Помимо этого, санкции, как сообщалось, введены против компаний группы Алишера Усманова и его партнеров USM (включая и его российскую холдинговую структуру). Среди них - "Металлоинвест", "Мегафон". В госдепе отметили, что эти санкции направлены на то, чтобы помешать обходу санкций.

США внесли в санкционный список Международный инвестиционный банк (МИБ). В SND List также были включены глава банка Николай Косов, заместители председателя правления банка Георгий Нугзарович и Имре Ласлоцки.

Под новые санкции США попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и бывший министр транспорта и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих.

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Тэги: США, САНКЦИИ, ЭНТОНИ БЛИНКЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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