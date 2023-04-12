ТПП Азербайджана и Внешнеторговая палата БиГ подписали меморандум о сотрудничестве

Торгово-промышленная палата (ТПП) Азербайджана и Внешнеторговая палата Боснии и Герцеговины (БиГ) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева мы находимся с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине. Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Торгово-промышленной палатой Азербайджана и Внешнеторговой палатой Боснии и Герцеговины, о взаимном сотрудничестве придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений между двумя странами», - написал Джаббаров в среду в твиттере.
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