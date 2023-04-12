ЦБ Канады сохранил ставку на уровне 4,5% годовых

Банк Канады по итогам апрельского заседания принял решение оставить неизменной ключевую процентную ставку на уровне 4,5% годовых.

Решение совпало с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics.

Уровень ставки находится на максимуме с 2008 года и не меняется по итогам второго заседания подряд. До этого канадский ЦБ повысил ставку в общей сложности на 4,25 процентного пункта за 10 месяцев.

По прогнозам руководства центробанка, инфляция в Канаде опустится до 3% к середине года с февральских 5,2% (последние доступные данные). В июне прошлого года инфляция достигала 8,1%.