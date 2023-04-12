Страны G7 готовятся ввести санкции в отношении части алмазов «АЛРОСА»

Страны G7, вероятно, введут санкции в отношении алмазов "АЛРОСА" весом в 1 карат, сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на руководителей местной гранильной отрасли. По данным издания, санкции могут быть введены во время встречи 19-21 мая в Японии в преддверии ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая пройдет в первую неделю июня.
Economic Times ссылается, в частности, на председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випула Шаха. "Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных алмазов", - сказал он, уточнив, что не обладает информацией о том, в какой форме будут установлены санкции.
Как только санкции вступят в силу, возникнет неопределенность в отношении занятости почти трех миллионов рабочих в Сурате, алмазном центре Индии, где ограняют девять из десяти алмазов в мире, отмечает издание.
Руководители отрасли, которые ведут переговоры с представителями G7, заявили, что этот вопрос надо пересмотреть, принимая во внимание значительное число занятых в сфере огранки алмазного сырья в Индии, сообщил один из участников этого обсуждения.
В настоящее время Индия может свободно экспортировать бриллианты, произведенные из российского алмазного сырья, в США и страны G7, если они претерпевают существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов. При этом также изменяется системный код камня - шестизначный номер, используемый для идентификации товаров в трансграничной торговле.
Предыдущие попытки ЕС ввести санкции в отношении российских алмазов встретили сопротивление со стороны ряда важных участников алмазного рынка, в первую очередь Бельгии. Аргументация была в том, что такие санкции ударят по интересам участников важной для этой страны отрасли (в Антверпене расположен один из крупнейших мировых центров торговли алмазами). Также бельгийские чиновники отмечали, что в отсутствие механизма отслеживания транзакции просто переместятся в центры торговли вне ЕС. Для того, чтобы ограничить торговлю российскими алмазами, представители G7 и ЕС обсуждают создание системы глобального отслеживания оборота алмазов.
США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. Тем не менее, американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, где производится 95% бриллиантов в мире.
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