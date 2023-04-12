Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.04 $/bbl +/- WTI 81.53 +1.79 Brent 85.61 +1.43

Дальнее зарубежье 12.04.2023 21:18

Страны G7 готовятся ввести санкции в отношении части алмазов «АЛРОСА»

Страны G7, вероятно, введут санкции в отношении алмазов "АЛРОСА" весом в 1 карат, сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на руководителей местной гранильной отрасли. По данным издания, санкции могут быть введены во время встречи 19-21 мая в Японии в преддверии ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая пройдет в первую неделю июня.

Economic Times ссылается, в частности, на председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випула Шаха. "Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных алмазов", - сказал он, уточнив, что не обладает информацией о том, в какой форме будут установлены санкции.

Как только санкции вступят в силу, возникнет неопределенность в отношении занятости почти трех миллионов рабочих в Сурате, алмазном центре Индии, где ограняют девять из десяти алмазов в мире, отмечает издание.

Руководители отрасли, которые ведут переговоры с представителями G7, заявили, что этот вопрос надо пересмотреть, принимая во внимание значительное число занятых в сфере огранки алмазного сырья в Индии, сообщил один из участников этого обсуждения.

В настоящее время Индия может свободно экспортировать бриллианты, произведенные из российского алмазного сырья, в США и страны G7, если они претерпевают существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов. При этом также изменяется системный код камня - шестизначный номер, используемый для идентификации товаров в трансграничной торговле.

Предыдущие попытки ЕС ввести санкции в отношении российских алмазов встретили сопротивление со стороны ряда важных участников алмазного рынка, в первую очередь Бельгии. Аргументация была в том, что такие санкции ударят по интересам участников важной для этой страны отрасли (в Антверпене расположен один из крупнейших мировых центров торговли алмазами). Также бельгийские чиновники отмечали, что в отсутствие механизма отслеживания транзакции просто переместятся в центры торговли вне ЕС. Для того, чтобы ограничить торговлю российскими алмазами, представители G7 и ЕС обсуждают создание системы глобального отслеживания оборота алмазов.

США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. Тем не менее, американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, где производится 95% бриллиантов в мире.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЛМАЗЫ, САНКЦИИ, ПЛАНЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az