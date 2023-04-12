Выручка LVMH в I квартале выросла на 17%

Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил выручку в первом квартале на 17% относительно того же периода прошлого года благодаря отмене санитарных ограничений в Китае и росту пассажирских авиаперевозок, поддержавшему продажи в магазинах беспошлинной торговли.
Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте поднялась до 21,04 млрд евро против 18 млрд евро годом ранее.
Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что выручка компании составит 20,02 млрд евро.
Сильнее всего выросла выручка сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) - на 30%, до 3,96 млрд евро.
В крупнейшем для LVMH сегменте модной одежды и изделий из кожи продажи увеличились на 18%, до 10,73 млрд евро.
Реализация алкогольных напитков выросла слабее других категорий товаров - на 3%, до 1,69 млрд евро.
Объем продаж парфюмерии и косметики повысился на 11% - до 2,12 млрд евро. Продажи часов и украшений также поднялись на 11%, составив 2,59 млрд евро.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (70 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora).
Макрон: быть союзником США не означает стать их вассалом
Армения признала Карабах частью Азербайджана еще в 2007 году, приняв за основу «мадридские принципы» - Пашинян
Власти Азербайджана раскрыли график строительства жилья в Физулинском районе
В Азербайджане за 24 часа умер один больной COVID-19
В Азербайджане за 24 часа умер один больной COVID-19
Twitter перестал существовать как самостоятельная компания, войдя в состав X Corp
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
USM намерен оспорить включение в санкционный список Великобритании
Под новые санкции США попали «Металлоинвест», «Мегафон» и другие компании холдинга USM
Министр обороны США и премьер Украины обсудили американскую военную помощь Киеву
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новая кредитно-такситная карта Yelo
Новое назначение в совете директоров Bakcell
За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС