США начинают серийное производство новых ядерных авиабомб, которые будут размещены в Европе

Соединенные Штаты начинают в мае серийное производство новых управляемых ядерных авиабомб B61-12, которые могут быть размещены в Европе уже в 2023 году, следует из данных Федерации американских ученых.
Они придут на смену примерно 100 боезарядам B61-3/-4, которые имеются на базах в странах-членах НАТО - Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции.
При этом Федерация американских ученых указывает, ссылаясь на документы Пентагона, что Британия числится в списке стран, где модернизируется хранилище для ядерного оружия. Предположительно, речь идет о авиабазе Лейкенхит, расположенной в 100 км от Лондона. Ранее там уже размещалось американское ядерное оружие, которое было вывезено в 2008 году.
Отмечается также, что Лейкенхит стала первой в Европе авиабазой, где начали размещаться американские многоцелевые бомбардировщики пятого поколения F-35A Lightning, способные нести ядерное оружие. Всего там будет базироваться 24 таких самолета.
B61-12 предназначена для модернизации и замены всех существующих старых ядерных авиабомб, включая B61-3/-4. Она обладает несколькими вариантами меньшей и средней мощности (0,3-50 килотонн). Однако ее меньшая мощность компенсируется за счет хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.
На данный момент неизвестно, начались ли уже поставки B61-12 в Европу. Если и нет, то это неизбежно, считают американские эксперты. По их мнению, развертывание будет постепенным.
В настоящее время существуют шесть действующих баз в пяти европейских странах и Турции, где размещено примерно 100 ядерных тактических авиабомб B61 в подземных хранилищах на авиабазах. Среди них авиабазы Бюхель в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды), Авиано и Геди (Италия) и Инджирлик (Турция).
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