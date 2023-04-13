США все еще не согласовали прибытие спецборта Лаврова на мероприятия ООН, не выдали визы сопровождающим

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США все еще не согласовали прибытие спецборта главы МИД РФ Лаврова на апрельские мероприятия ООН, не выдали визы сопровождающим.

"До сих пор не выдано ни одного разрешения на въезд. Имелась договоренность о приглашении 31 марта в американскую дипмиссию представителей отечественных СМИ для рассмотрения их визовых заявок. Однако менее чем за сутки прием был отменен без объяснения причин. Никакой определенности так и нет, хотя до мероприятия остались считанные дни", - говорится в распространенном комментарии Антонова, текст которого приводится в телеграме посольства.

Посол добавил, что непонятная ситуация складывается вокруг спецборта Лаврова.

"Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета. Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений", - заявил Антонов.