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Дальнее зарубежье 13.04.2023 11:02

США призывает КНДР прекратить дестабилизирующие действия и вернуться к переговорам

США решительно осуждает произведенный КНДР в четверг запуск баллистической ракеты и призывает Пхеньян сесть за стол переговоров, говорится в заявлении официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон, распространенном Белым домом.

"Соединенные Штаты решительно осуждают КНДР за проведенное ею испытание баллистической ракеты большой дальности. Мы настоятельно призываем все страны осудить эти нарушения и призываем КНДР сесть за стол серьезных переговоров. Дверь для дипломатии не закрылась, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия и вместо этого выбрать дипломатическое взаимодействие", - говорится в сообщении.

Представитель отметила, что данное испытание является нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН. Оно "повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе".

Она добавила, что США предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности США, Республики Корея и Японии.

КНДР запустила утром в четверг баллистическую ракету средней или большой дальности с точки рядом с Пхеньяном в сторону Японского моря. По оценкам южнокорейских военных, ракета, выпущенная под большим углом, пролетела около 1 тыс. км, прежде чем упасть в воду.

Запуск ракеты состоялся за два дня до 111-летия покойного основателя КНДР Ким Ир Сена. Он прошел на фоне предположений о том, что КНДР может запустить ракету дальнего радиуса действия, чтобы вывести на орбиту свой первый военный спутник. Ранее Пхеньян обещал закончить подготовку к запуску спутника в апреле.

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Тэги: США, КНДР, РАКЕТА, РЕАКЦИЯ


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