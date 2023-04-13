Азербайджан и Саудовская Аравия провели первое заседание Совместного делового совета

Состоялось первое заседание Совместного делового совета Саудовская Аравия-Азербайджан, сообщает Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA).

Заседание прошло в Эр-Рияде и было организовано Федерацией палат Саудовской Аравии, министерством инвестиций Саудовской Аравии и KOBIA.

В его работе приняли участие представители деловых кругов двух стран.

В ходе мероприятия представители KOBIA и Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) предоставили широкую информацию о инвестиционных возможностях и потенциале, об условиях для бизнеса созданных в Азербайджане, об экспортном потенциале и т.д.

По завершению мероприятия состоялись двухсторонние встречи между бизнесменами.

Совместный деловой совет Саудовская Аравия-Азербайджан создан в декабре 2022 года согласно соглашению, подписанному между KOBIA и Федерацией палат Саудовской Аравии.

Целью Совета является оказание поддержки инициатив предпринимателей, создание прямых связей между бизнесменами, оказание помощи в организации встреч и различных мероприятий.

Б.Рустамбеков