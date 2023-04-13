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Макроэкономика 13.04.2023 12:03

Инфляция в Германии в марте замедлилась до 7,8% - окончательные данные

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 9,3% в феврале.

В помесячном исчислении потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 1% месяцем ранее.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков, подготовленными Bloomberg и Trading Economics.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в марте увеличились на 7,4% в годовом выражении после подъема на 8,7% в феврале. В помесячном выражении темпы роста остались на уровне 0,8%.

"Уровень инфляции снизился, но остается высоким, - отметила глава Destatis Рут Бранд. - Для домохозяйств особенно чувствительным стало ускорение роста цен на продукты питания".

Цены на продукты питания в ФРГ в марте выросли на 22,3% в годовом выражении после повышения на 21,8% в феврале. Тем временем стоимость энергоносителей повысилась всего на 3,5% после скачка на 19,1%. Потребительские цены без учета этих двух категорий увеличились на 5,8%.

Товары в целом выросли в цене на 9,8%, стоимость услуг повысилась на 4,8%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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