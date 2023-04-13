Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.04 $/bbl +/- WTI 83.26 +1.73 Brent 87.33 +1.72

Дальнее зарубежье 13.04.2023 11:33

Автор утечек секретных документов мог работать на одной из военных баз в США

Человек, организовавший утечку секретных материалов, мог работать на американской военной базе, сообщает в четверг газета The Washington Post, которая процитировала слова участника одной из групп на платформе Discord, где эти материалы и появились.

"В прошлом году человек, которого некоторые называют OG, опубликовал сообщение с большим количеством сокращений и жаргонных слов. Слова были незнакомы, и мало кто прочитал этот длинный текст, объяснил один из участников. Но OG утверждал, что знает секреты, которые власти скрывают от обычных людей", - пишет газета.

"Сотни других сообщений регулярно появлялись на протяжении месяцев. Это были почти дословные стенограммы секретных документов разведки, которые, как отмечал OG, он приносил домой с работы "на военной базе", - сообщил собеседник газеты, отказавшись сообщить ее название.

"OG говорил, что некоторое количество своего рабочего дня он проводил на закрытом объекте, на котором было запрещено использование сотовых телефонов", - продолжает собеседник издания.

По словам участников группы, с которыми удалось пообщаться The Washington Post, им известно настоящее имя OG, а также штат, в котором он живет и работает, но они отказались делиться этой информацией.

По их мнению, этот человек осознавал, что делал: "Он умен, он знал, что делает, когда публиковал эти документы. Это ни в коем виде не случайная утечка".

Ранее на этой неделе министр обороны США Ллойд Остин заявил на брифинге о том, что расследование будет продолжаться до тех пор, пока источник не будет выявлен. "Мы продолжим расследование и перевернем каждый камень, пока не найдем источник и не определим объем утечки", - сказал он.

Руководство платформы Discord в свою очередь опубликовало заявление, в котором сообщило о том, что сотрудничает с теми, кто ведет расследование, но от каких-либо дополнительных комментариев отказалось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, СЕКРЕТЫ, УТЕЧКА, ИСТОЧНИК


Похожие новости


Администрация Обамы должна была изучить рукопись книги о ликвидации бен Ладена, в которой оказалась секретная информация - Пентагон Вашингтон готов раскрыть часть секретной информации по ПРО для того, чтобы развеять озабоченность российской стороны - Пентагон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az