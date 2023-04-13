Азербайджан в I кв. являлся основным поставщиком капусты в Ставропольский край

Азербайджан с начала 2023 года является основным поставщиком капусты разных видов и сортов в Ставропольский край РФ.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, с начала 2023 года Ставропольский край импортировал 70,03 тонн белокочанной, краснокочанной и цветной капусты, а также брокколи.

При этом поставки из Азербайджана составили 37 тонн, т.е. 52,8% всего импорта края (в аналогичном периоде 2022 года поставки из Азербайджана не осуществлялись).

Кроме этого, в списке поставщиков Армения (12,11 тонн), Турция (10,5 тонн) и Грузия (10,42 тонн).

Р.Ахмедов