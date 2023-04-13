Азербайджан в I кв. являлся основным поставщиком капусты в Ставропольский край

Азербайджан с начала 2023 года является основным поставщиком капусты разных видов и сортов в Ставропольский край РФ.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, с начала 2023 года Ставропольский край импортировал 70,03 тонн белокочанной, краснокочанной и цветной капусты, а также брокколи.
При этом поставки из Азербайджана составили 37 тонн, т.е. 52,8% всего импорта края (в аналогичном периоде 2022 года поставки из Азербайджана не осуществлялись).
Кроме этого, в списке поставщиков Армения (12,11 тонн), Турция (10,5 тонн) и Грузия (10,42 тонн).
Р.Ахмедов
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