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АПК 13.04.2023 10:48

Азербайджан в I кв. являлся основным поставщиком капусты в Ставропольский край

Азербайджан с начала 2023 года является основным поставщиком капусты разных видов и сортов в Ставропольский край РФ.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, с начала 2023 года Ставропольский край импортировал 70,03 тонн белокочанной, краснокочанной и цветной капусты, а также брокколи.

При этом поставки из Азербайджана составили 37 тонн, т.е. 52,8% всего импорта края (в аналогичном периоде 2022 года поставки из Азербайджана не осуществлялись).

Кроме этого, в списке поставщиков Армения (12,11 тонн), Турция (10,5 тонн) и Грузия (10,42 тонн).

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, КАПУСТА, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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