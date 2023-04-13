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ТЭК 13.04.2023 10:53

Азербайджан в марте отставал от квоты ОПЕК+ на 169 тыс. б/с - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в марте 2023 года составила 515 тыс. б/с против показателя февраля 2023 года на уровне 531 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В марте 2023 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 632 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 515 тыс. баррелей, конденсат - 117 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

На март квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в марте сделку ОПЕК+ выполнил на 132,8%.

Н.Аббасов

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Тэги: ОПЕК+, НЕФТЕДОБЫЧА, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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