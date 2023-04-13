Азербайджан в марте отставал от квоты ОПЕК+ на 169 тыс. б/с - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в марте 2023 года составила 515 тыс. б/с против показателя февраля 2023 года на уровне 531 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В марте 2023 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 632 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 515 тыс. баррелей, конденсат - 117 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

На март квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в марте сделку ОПЕК+ выполнил на 132,8%.

Н.Аббасов