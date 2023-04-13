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Внешняя политика 13.04.2023 11:37

Азербайджан обратился в международные организации по поводу пропавших без вести военнослужащих на границе с Арменией

Баку обратился в международные организации по поводу пропавших без вести на границе с Арменией азербайджанских военнослужащих, сообщили в четверг в Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

«Из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики без вести пропали солдаты Минобороны Агшин Бабиров (2004 г.р.) и Гусейн Ахундов (2003 г.р.). Принимая во внимание вероятность задержания военнослужащих на территории Армении, в соответствующие международные организации сделано официальное обращение по поводу их освобождения», - говорится в сообщении Госкомиссии.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что двое военнослужащих Вооруженных сил страны пропали без вести, заблудившись ввиду неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.

Р.Керимов

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Тэги: ВОЕННЫЕ, АРМЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЕ


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