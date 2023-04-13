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Дальнее зарубежье 13.04.2023 12:20

Жители северо-запада Австралии получили предупреждение о приближении мощного циклона

Тропический циклон "Ильза", достигший пятой (максимальной) категории интенсивности, приближается к северо-западному побережью Австралии, сообщает в четверг австралийская телерадиокомпания ABC.

По ее данным, в настоящее время эпицентр циклона находится 180 км севернее города Порт-Хэдланд, порывы ветра там достигают 285 км/ч. В некоторых местах к вечеру четверга они могут составить 315 км/ч.

Местным жителям рекомендовано перебраться в убежища, пока не стало поздно.

В предыдущий раз циклон "Лоренс" пятой категории обрушивался на штат Западная Австралия в 2009 году, он прошел примерно по тому же пути, по которому сейчас движется "Ильза".

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ЦИКЛОН, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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