Жители северо-запада Австралии получили предупреждение о приближении мощного циклона

Тропический циклон "Ильза", достигший пятой (максимальной) категории интенсивности, приближается к северо-западному побережью Австралии, сообщает в четверг австралийская телерадиокомпания ABC.

По ее данным, в настоящее время эпицентр циклона находится 180 км севернее города Порт-Хэдланд, порывы ветра там достигают 285 км/ч. В некоторых местах к вечеру четверга они могут составить 315 км/ч.

Местным жителям рекомендовано перебраться в убежища, пока не стало поздно.

В предыдущий раз циклон "Лоренс" пятой категории обрушивался на штат Западная Австралия в 2009 году, он прошел примерно по тому же пути, по которому сейчас движется "Ильза".