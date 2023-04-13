Бюджет ГФСЗ в I кв. исполнен с профицитом в 67 млн манатов

Доходы Государственного фонда соцзащиты (ГФСЗ) при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана за январь-март 2023 года составили 1 млрд 561 млн манатов, сообщает пресс-служба Минтруда.

При этом доходы оказались на 7% или 100 млн манатов больше прогноза.

Согласно данным ведомства, поступления по обязательному государственному соцстрахованию превысили прогноз на 9% или 101 млн манатов и составили 1 млрд 192 млн манатов.

Расходы ГФСЗ в январе-марте составили 1 млрд 494 млн манатов, что на 15% или 194 млн манатов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Таким образом, профицит бюджета ГФСЗ в первом квартале 2023 года составил 67 млн манатов.

Бездефицитный бюджет ГФСЗ на 2023 год утвержден на уровне 6 млрд 263 млн 970 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков