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Финансы 13.04.2023 11:42

Бюджет ГФСЗ в I кв. исполнен с профицитом в 67 млн манатов

Доходы Государственного фонда соцзащиты (ГФСЗ) при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана за январь-март 2023 года составили 1 млрд 561 млн манатов, сообщает пресс-служба Минтруда.

При этом доходы оказались на 7% или 100 млн манатов больше прогноза.

Согласно данным ведомства, поступления по обязательному государственному соцстрахованию превысили прогноз на 9% или 101 млн манатов и составили 1 млрд 192 млн манатов.

Расходы ГФСЗ в январе-марте составили 1 млрд 494 млн манатов, что на 15% или 194 млн манатов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Таким образом, профицит бюджета ГФСЗ в первом квартале 2023 года составил 67 млн манатов.

Бездефицитный бюджет ГФСЗ на 2023 год утвержден на уровне 6 млрд 263 млн 970 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГФСЗ, ДОХОДЫ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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