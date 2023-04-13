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Регион 13.04.2023 11:45

Армения готова к зеркальному отводу войск на границе с Азербайджаном – Пашинян

Армения согласна с предложением Евросоюза о зеркальном отводе войск по всему периметру границы с Азербайджаном, заявил премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Ранее Евросоюз выступил с предложением к сторонам отвести войска с целью деэскалации ситуации на границе.

«Армения готова пойти на подобные шаги на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. Мы выражаем свою готовность с 2021 года, и подобные действия исходят из вышеупомянутых договоренностей в Праге и Сочи», - отметил Пашинян.

Он также отметил, что Ереван готов провести делимитацию армяно-азербайджанской границы на основе договоренностей в Праге и Сочи.

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Тэги: ПАШИНЯН, ГРАНИЦА


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