Армения готова к зеркальному отводу войск на границе с Азербайджаном – Пашинян

Армения согласна с предложением Евросоюза о зеркальном отводе войск по всему периметру границы с Азербайджаном, заявил премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства.
Ранее Евросоюз выступил с предложением к сторонам отвести войска с целью деэскалации ситуации на границе.
«Армения готова пойти на подобные шаги на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. Мы выражаем свою готовность с 2021 года, и подобные действия исходят из вышеупомянутых договоренностей в Праге и Сочи», - отметил Пашинян.
Он также отметил, что Ереван готов провести делимитацию армяно-азербайджанской границы на основе договоренностей в Праге и Сочи.
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