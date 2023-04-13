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Внешняя политика 13.04.2023 12:45

Община Западного Азербайджана обратились к Блинкену с просьбой поддержать возвращение азербайджанцев в Армению

Община Западного Азербайджана обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой поддержать возвращение азербайджанцев на родину (территорию современной Армении - ИФ).

В опубликованном в среду письме, адресованном Блинкену, говорится, что «последняя волна изгнания азербайджанцев из Армении, где они имели значительное присутствие как компактно проживающее коренное население, началась в 1987 году и завершилась в 1991 году».

«В результате беспрецедентной этнической чистки, проведенной Арменией против азербайджанцев, в этой стране не осталось ни одного азербайджанца. Армения систематически уничтожала культурное наследие Азербайджана в этой стране. Кроме того, в течение последних трех десятилетий Армения отказывала азербайджанцам в посещении их кладбищ, объектов культурного наследия и священных мест, хотя эти визиты имеют большое значение для мира и примирения». - отмечается в документе, поступившем в агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В общине считают важным закрепить право азербайджанцев на возвращение в Армению в соглашении Баку и Еревана, отмечая при этом, что «успех этих переговоров не может быть условием нашего возвращения».

«Проживание на своей Родине является исконным и неотъемлемым правом, и Армения обязана уважать это наше право, независимо от характера своих отношений с Азербайджаном и хода переговоров. Тот факт, что Армения имеет политические разногласия с Азербайджаном, не дает ей права изгонять этнических азербайджанцев и препятствовать их возвращению», - подчеркивает община.

При этом в организации отмечают, что «было бы крайне несправедливо и неправильно оставлять вопрос возвращения азербайджанцев на усмотрение Армении, это противоречило бы самой идее верховенства прав человека и означало бы молчаливое согласие с расовой дискриминацией со стороны Армении».

«Поэтому убедительно просим Соединенные Штаты твердо и последовательно отстаивать наши права человека, способствуя мирному, достойному и безопасному возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев на родину путем запуска соответствующих политических инициатив и инициатив в области безопасности, а также программ социально-экономической помощи», - отмечается в документе.

В нем отмечается, что «наше законное требование к Армении уважать наше право на безопасное и достойное возвращение не может быть неверно истолковано как нанесение ущерба территориальной целостности или суверенитету Армении».

«Мы полностью верим в верховенство международного права и ценность диалога. (…) Уверены, что беспристрастные и всесторонние усилия Соединенных Штатов будут способствовать тому, чтобы уважалось право азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение в свои дома, и тем самым была обеспечена защита прав человека как общечеловеческой ценности и установлен прочный мир», - отметили в общине, добавив, что готовы «к диалогу и сотрудничеству с соответствующими структурами США в вопросах, связанных с содействием мирному, безопасному и достойному возвращению азербайджанцев».

Р.Керимов

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Тэги: БЛИНКЕН, ОБРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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