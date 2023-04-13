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ТЭК 13.04.2023 15:39

Азербайджан в 2023г может увеличить производство ЖУВ на 48 тыс. б/с

Азербайджан увеличил в феврале добычу жидких углеводородов на 6 тыс. б/с - до 0,7 млн б/с, подсчитали в ОПЕК.

Из них добыча нефти - 537 тыс. б/с.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", по оценкам ОПЕК, в 2023 году Азербайджан может увеличить производство жидких углеводородов (ЖУВ) на 48 тыс. б/с - до 0,7 млн б/с.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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