Нефть дешевеет после выхода обзора ОПЕК

Цены на нефть остаются в минусе на торгах в четверг после публикации ежемесячного обзора ОПЕК.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:58 составляет $87,09 за баррель, что на $0,24 (0,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составляет к этому времени $83,05 за баррель, что на $0,21 (0,25%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

ОПЕК подтвердила оценку роста спроса на нефть в 2022 и 2023 годах на уровне 2,5 млн и 2,3 млн баррелей в сутки соответственно. Основная часть прироста в этом году придется на страны, не входящие в ОЭСР (2,2 млн б/с).

Кроме того, рынок оценивает увеличение запасов в США и импорта в Китае.

"Очень скоро мы ожидаем консолидацию (цен - ИФ) после недавнего ралли, вызванного решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи, - приводит Bloomberg слова старшего нефтяного аналитика DNB Bank Хельге Андре Мартинсена. - По нашим оценкам, уже в мае на мировом рынке сформируется дефицит предложения, в связи с чем мы сохраняем оптимизм в отношении нефтяных котировок до конца года".