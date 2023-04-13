Еврокомиссия считает, что замороженные в ЕС резервы ЦБ РФ изъять нельзя

В Еврокомиссии (ЕК) пришли к выводам, что власти ЕС в конечном счете по праву обязаны вернуть России замороженные на территории союза резервы ЦБ РФ, однако в ЕК пытаются извлечь выгоду из ситуации, сообщает в четверг "Welt" со ссылкой на необнародованный документ комиссии.

"В неопубликованном документе, который есть в наличии у Welt, ЕК приходит к разочаровывающему выводу: замороженные резервы нельзя брать, и когда конфликт закончится, их надо возвратить России", - отмечает издание.

"Но чиновники кое-что придумали. Они указали в документе, который должен стать основой для переговоров с отдельными государствами ЕС, что резервы можно инвестировать и, как минимум, предоставить Украине вырученные от этого проценты. ЕК предложила вложить замороженные резервы ЦБ РФ в европейские государственные облигации и ожидать доходности от них в 2,6%", - продолжает газета.

При этом в ЕС ожидают, что в "самом худшем экстремальном сценарии" убытки от такого инвестирования составят 4 млрд евро.

Однако ряд источников, знакомых с планами властей ЕС, заявил "Welt", что отследить местоположение российских резервов за границей очень сложно.