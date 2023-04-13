В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту издевательств над военнослужащим, задержанным в Армении

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением, в котором призвала Международный комитет Красного Креста в Армении срочно посетить азербайджанских военнослужащих и предоставить информацию об их состоянии.
Как сообщалось ранее, на текущей неделе в Армении были задержаны двое азербайджанских военных, которые оказались на армянской территории в связи с тем, что заблудились при неблагоприятных погодных условиях.
При этом армянские СМИ и соцсети распространили сегодня видео и фотокадры того, как один из азербайджанских военных подвергается издевательствам.
«Видео- и фотоматериалы, распространенные сегодня в СМИ Армении, отчетливо доказывают, что к азербайджанскому военному применялись отношение, которые противоречит международным документам. В распространенных видеокадрах видно, как связав руки военнослужащего, он подвергался избиению и унижениям», - сказала Алиева, слова которой приводит Офис омбудсмена.
По ее словам, согласно III Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными», с лицами, не участвующими непосредственно в военных действиях, во всех случаях следует обращаться гуманно, а военнопленные всегда должны быть ограждены от актов насилия и угроз.
В связи с этим Алиева заявила: «Как омбудсмен Азербайджана, я обращаюсь к соответствующим международным организациям в связи с фактом такого бесчеловечного обращения с нашим военнослужащим, призываю их отреагировать на этот факт и призвать Армению выполнить требования, которые она взяла на себя в соответствии с международным правом. В то же время требую от представительства Международного комитета Красного Креста в Армении срочно посетить этих военнослужащих и предоставить информацию об их состоянии».
В свою очередь, Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пыток над азербайджанским военнослужащим, пропавшем без вести при неблагоприятных погодных условиях на территории Нахчыванской Автономной Республике и через несколько дней поисков, найденным и задержанным в Армении.
Уголовное дело возбуждено по статье 115.2 УК АР (пытки пленных, жестокое или нечеловеческое обращение с ними) в связи с распространенным в социальных сетях видео, на котором наглядно видно, как пытают связанного военнослужащего ВС Азербайджана Гусейна Ахундова 2003 года рождения.
Б.Рустамбеков
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